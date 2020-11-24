اليوم السابع
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برلمانى أوروبى يدعو ألمانيا للضغط على تركيا لوقف استفزازتها فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:56 م
برلمانى أوروبى يدعو ألمانيا للضغط على تركيا لوقف استفزازتها فى شرق المتوسط التنقيب عن الغاز _ صورة أرشيفية
بروكسل /أ ش أ/

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طالبت مجموعة حزب اليسار الأوروبى الموحد، اليوم الثلاثاء، ألمانيا بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها فى شرق المتوسط وشمال جزيرة قبرص.

وناشد رئيس مجموعة حزب اليسار مارتين شيردوان ألمانيا التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بالتحرك والعمل باتجاه إجراءات صارمة تدفع تركيا لوقف استفزازاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بشمال قبرص، وكذلك فى شرق المتوسط دون نسيان التصرفات التركية المزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأعاد البرلمانى الأوروبى المطالبة، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بوقف تصدير السلاح لتركيا ووقف تحويل الأموال الخاصة بمرحلة ما قبل الانضمام، قائلًا: "نتحدث هنا عن إجراءات مالية واقتصادية يمكن أن تساهم فى دفع أنقرة لمراجعة مواقفها".

كما شدد على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمالية ضد تركيا ، ومن المقرر أن يناقش النواب الأوروبيون، فى جلسة عامة يوم غد، الانتهاكات التركية للقوانين الدولية سواء فى شرق المتوسط أو فى جزيرة قبرص، قبل أن يتم التصويت على قرار برلمانى بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.

 


برلمانى أوروبى

ألمانيا

أخبار المانيا

تركيا

شرق المتوسط

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