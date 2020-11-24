اليوم السابع
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بايدن: الانتخابات انتهت وحان الوقت للتعاون سويا بعيدا عن الحزبية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:54 م
بايدن: الانتخابات انتهت وحان الوقت للتعاون سويا بعيدا عن الحزبية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت وحان الوقت للتعاون سويا بعيدا عن الحزبية والخطابات الحادة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب، جو بايدن، بدء اجتماعاته مع المسؤولين فى الحكومة الفيدرالية لمناقشة عدة قضايا على رأسها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأمن القومى، وفقا لما ذكره مسؤول فى الفريق.

وأتى إعلان فريق بايدن كخطوة ترحيبية لبدء النقاشات، فور إعلان ترامب توجيهه إدارة الخدمات العامة ببدء البروتوكول الأولى لعملية الانتقال الرئاسى "من أجل مصلحة البلاد".

 


بايدن

أمريكا

ترامب

انتخابات

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