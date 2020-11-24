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الوطنية للإعلام: استعدادات كبيرة لإذاعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:40 ص
الوطنية للإعلام: استعدادات كبيرة لإذاعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الاهلى و الزمالك
كتب محمد السيد

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر التليفزيون المصرى من خلال بث المباراة أرضيا على قناة أون تايم  سبورت. 
 
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك  ، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة. 
 
وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي  لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية، مختتما البيان بقوله: "تبث المباراة أرضيا على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة".

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