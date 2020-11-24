المحكمة العليا في نيفادا تصادق على فوز جو بايدن بالولاية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المحكمة العليا في نيفادا تصادق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية.

وفى وقت سابق قال توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا اليوم الثلاثاء إن الولاية صدقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

وأضاف وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقّعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".