المجلس القومى للمرأة يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف تحت شعار "كونى"

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومى للمرأة عن إطلاق حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، تحت شعار "كونى"، التى يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة من 25 من نوفمبر حتى 10 من ديسمبر.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر، وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لايجاد حلول جذرية لها ، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.



وأشارت رئيسة المجلس ان حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.



وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوم من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الانترنت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تضمن سلامة الجميع تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن تتضمن انشطة وفعاليات الحملة إنارة مقر المجلس القومي للمرأة والأهرامات وبعض محاكم الاسرة باللون البرتقالي ، كذلك تقديم عرض مسرحي بعرائس الماريونت بساقية الصاوى، وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بكليات طب القصر العيني وعين شمس ،وتنفيذ حملة إعلامية واطلاق فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات وندوات اخرى ستنفذ على مستوى الجامعات، ومن المقرر أيضاً تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان "احميها من الختان" فى 7 محافظات، بالإضافة الى تنظيم ندوات للتعريف بانشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة.