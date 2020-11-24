اليوم السابع
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"الشباب والرياضة" تنفذ يوم مفتوح التوظيف لأبناء القليوبية.. وتوفر 150 فرصة عمل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:13 م
"الشباب والرياضة" تنفذ يوم مفتوح التوظيف لأبناء القليوبية.. وتوفر 150 فرصة عمل مركز شباب الخانكة
كتبت ياسمين يحيى

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نفذت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات يوم التوظيف المفتوح بمحافظة القليوبية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز شباب مدينة الخانكة، حيث انطلقت الفعاليات وبدء استقبال الشباب الراغب فى التقدم لفرص العمل المتوفرة بالملتقى من الساعة التاسعة صباحاً.
 
قدم الملتقى نحو 150 فرصة عمل بإحدى شركات المنتجات الغذائية، وبالتعاون مع احد شركات  مبادرة "طوّر وغيّر"، في إطار تنفيذ عدد من أيام التوظيف المفتوحة لشركات القطاع الخاص تقدم فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة، للخريجين والحاصلين على مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل.
 
تضمنت الوظائف المتوفرة بالملتقى (عمال إنتاج – عمال مخازن – امين مخزن)، للشباب في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 سنة، واستمرت الفعاليات حتى الرابعة عصراً، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لضمان سلامة مسئولي الملتقى، وكذا الشباب المتقدمين للحصول على فرصة عمل.
 
مركز شباب الخانطة
مركز شباب الخانكة

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية

 


ملتقى التوظيف

وزارة الرياضة

مركز شباب الخانكة

فرص عمل للشباب

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