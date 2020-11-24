الرئيس السيسى يستجيب لحالة السيدة عزيزة ويوجه بعلاجها من مرض داء الفيل

كتب أسامة عبد الحميد

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.



عزيزة محمد

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.



الرئيس يوجه بعلاج عزيزة محمد

وعزيزة ابنة مركز الباجور بالمنوفية، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذى أصابها.