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البنتاجون: تولى مدير مكتب وزير الدفاع الإشراف على انتقال الملفات لإدارة بايدن

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:02 م
البنتاجون: تولى مدير مكتب وزير الدفاع الإشراف على انتقال الملفات لإدارة بايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة كاش باتيل سيترأس فريق الإشراف على انتقال الملفات الى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يبلغ فريقه بانطلاق العملية الانتقالية، وحذر موظفيه من التواصل مع فريق جو بايدن ما لم يتم التصريح بذلك. وفقا لمصادر إعلامية.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ إجراءات لضمان انتقال سلس للسلطة، خاصة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها ستبدأ فورا التنسيق مع الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات.

 

 


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