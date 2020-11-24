الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن الوضع فى منطقة تيجراى بإثيوبيا

كتب أحمد عرفة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" بشأن الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي ودعا جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر.

وأضاف دوجاريك في بيان "وسط تقارير عن هجوم عسكري محتمل على مقلي عاصمة الإقليم، فإنه يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وفى وقت سابق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الثلاثاء بشأن الصراع في منطقة تيجراى الإثيوبية، حيث يصعّب انقطاع الاتصالات تقييم ما يُعتقد بأنه حالة طوارئ إنسانية متزايدة والتعامل معها، في ظل تقارير عن استهداف المدنيين .

وفي بيان يوم الثلاثاء، أبدت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قلقا بالغا إزاء خطاب كلا الجانبين الذي يأتى قبيل ما يُخشى أن يكون معركة كبيرة حول العاصمة الإقليمية ميكيلى والذى وصفته بأنه "استفزازى بشكل كبير ويخاطر بتعريض المدنيين المستضعفين والخائفين لخطر شديد".