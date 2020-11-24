الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان إلى 40 ألفا

كتب سمير حسنى

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان جراء الصراع فى إقليم تيجراى إلى 40 ألفا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وقالت قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء إنها ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.