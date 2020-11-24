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الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان إلى 40 ألفا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:43 م
الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان إلى 40 ألفا لاجئى تيجراى
كتب سمير حسنى

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان جراء الصراع فى إقليم تيجراى إلى 40 ألفا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

 

وقالت قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء إنها ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.

 

جاء ذلك في بيان خلال بث تليفزيوني اليوم، ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق.

 

وقالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا فى الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.

 

وقال فريق العمل الحكومي المعنى بالوضع فى تيجراى "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنين وسبعين ساعة التى حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقة تستسلم بهدوء".

 


اثيوبيا

تيجراى

إقليم تيجراي

العنف في اثيوبيا

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