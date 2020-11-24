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بعد استغاثتها..

استجابة سريعة من رئيس جامعة طنطا لعلاج سيدة مريضة بالمستشفى الجامعى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:34 ص
استجابة سريعة من رئيس جامعة طنطا لعلاج سيدة مريضة بالمستشفى الجامعى الحاجة مديحة شكر
الغربية عادل ضرة

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قرر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس ‏رئيس جامعة طنطا، تقديم الرعاية الطبية العاجلة وعلاج الحاجة مديحة شكر، ابنة قرية الرجدبة مركز طنطا بالمستشفى الجامعى بطنطا، والتى تعاني من كسر فى العمود الفقرى وشلل نصفى، وذلك في إطار اهتمام جامعة طنطا بتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية للمواطنين.

يأتي ذلك استجابة لطلب أحد الأهالي بقرية الشيخ سليم بسرعة إنقاذ سيدة مصابة بكسر فى العمود الفقرى تقيم بقرية الرجدبة مركز طنطا.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم التواصل المباشر مع زوج المريضة، وسيتم استقبالها بالمستشفى الجامعى، ومناظرة حالتها من جانب أحد كبار أساتذة العمود الفقرى وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها بما يضمن سرعة التدخل الجراحي أو العلاج الطبيعى وفقا لنتائج الفحص.

 

 


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