اليوم السابع
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استبعاد مدير مدرسة لتهديده لأولياء الأمور بتحويلهم للنيابة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:52 م
استبعاد مدير مدرسة لتهديده لأولياء الأمور بتحويلهم للنيابة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة الشهيد علي فليفل الابتدائية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، وتحويله للتحقيق، لتهديده أولياء الأمور بتحويلهم للنيابة العامة في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية لأنجالهم .

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ "اليوم السابع"، أنها فور علمها بالشكاوى وما قام به مدير المدرسة  وجهها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،بتحري الدقة فيما نسب للمدير ، إضافة لإرسال لجنة للمدرسة للتعرف على حقيقة الواقعة  علمها.

 

وقالت وكيل الوزارة ، تم التأكد من حقيقة الواقعة ،مؤكدة لا يجوز لأي مسئول في المدارس أو التعليم بتهديد الطلاب أو أولياء أمورهم في حالة عدم سداد المصروفات المدرسة ،وأنها حذرت مراراً من ربط المصروفات بتسليم الكتب.

 

 

 

 


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