اليوم السابع
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إحالة أوراق عاطل متهم بقتل عامل بالخانكة إلى المفتى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:05 م
إحالة أوراق عاطل متهم بقتل عامل بالخانكة إلى المفتى محكمة بنها
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، رئيس المحكمة، بإحالة أوارقه لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، لقتله عاملا عمدا لسرقته بالإكراه؛ وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا.

ترجع أوراق القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول "م. م. م"، عامل جثة هامدة، إثر طلق ناري.

وانتقل اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل استوقف المجني عليه، في أثناء عودته لمنزله بدائرة مركز الخانكة للاستيلاء على متعلقاته، وعندما قاومه الأخير أطلق عليه الأول عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأرداه قتيلا في الحال.

وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، من القبض على المتهم، ويدعى "ص. ع. ح"، وبحوزته فرد خرطوش، فارغ الطلقة التي أصابت القتيل، واعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه،  وقدم للمحاكمة، فقضت المحكمة بحكمها السابق.


اخبار القليوبية

جنايات بنها

الحكم بالإعدام

إحالة الاوراق للمفتى

مفتى الجمهورية

قتل عمد

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