وفاة مراسل المصرى اليوم فى الإسماعيلية متأثرًا بكورونا

الفقيد الراحل التحق بقسم المحافظات بجريدة "المصري اليوم" منذ بداية تأسيس الجريدة،وأسهم بمجهود متميز في تغطية محافظات القناة وسيناء، كما تميز في ملف حفر قناة السويس الجديدة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما يتسم الزميل الراحل بالأخلاق الحميدة وسط زملائه الذين أحزنهم رحيله المفاجئ بعد تعرضه للإصابة بكورونا.

ونعت نقابة الصحفيين الزميل الراحل، ونعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الفقيد محمد رضوان الجبلاوي وقدم خالص العزاء لأسرته، وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "رضوان" ترك بصمة في عالم الصحافة، يعرفها الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد تفوقه في تقديم قصص متميزة عن الملفات القومية.