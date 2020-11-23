وفاة مراسل المصرى اليوم فى الإسماعيلية متأثرًا بكورونا

توفى الصحفى محمد رضوان الجبلاوى، عضو نقابة الصحفيين ومراسل جريدة المصرى اليوم بالإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، بوحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد، وتم دفنه بمقابر أسرته بمنطقة أبوعطوة.
مشاركة
توفى الصحفى محمد رضوان الجبلاوى، عضو نقابة الصحفيين ومراسل جريدة المصرى اليوم بالإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، بوحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد، وتم دفنه بمقابر أسرته بمنطقة أبوعطوة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة