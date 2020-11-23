محافظ القليوبية يتفقد مواقع إنشاء مناطق لوجستية وأسواق.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالى المحافظة.

وتفقد "عشماوى"، بصحبة المحافظ، أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواق متخصصة، حيث تم زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

ومن ناحيته أكد "عشماوى"، أن المواقع التي تم زيارتها هي أماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، وأن هذه الفرص الاستثمارية تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة وأماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة.

ونقل "عشماوى"، خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشاد "عشماوى"، بالمواقع التى تم زيارتها برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لافتا إلى أن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وايضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.



تفقد مواقع إنشاء أسواق تجارية بشبرا الخيمة



خلال الجولة بشبرا الخيمة