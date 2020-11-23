اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:20 م
خالد صلاح
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لوكسمبورج تعتزم فرض إغلاق كامل لـ 3 أسابيع بعد ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا"

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:57 م
لوكسمبورج تعتزم فرض إغلاق كامل لـ 3 أسابيع بعد ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" شوارع لوكسمبورج
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلامية محلية في لوكسمبورج، اليوم الإثنين، باستعداد البلاد لفرض حالة الإغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير خلال الأيام الماضية.


وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن لوكسمبورج سجلت أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، فضلا عن 6 حالات وفاة، كما أنها الأسوء على مستوى أوروبا من حيث معدلات الإصابة مقارنة بالتعداد السكان لديها.


وشملت الإجراءات المقترحة مد حظر التجوال ليلا المفروض حاليا، واحتمالية مد فترة الإغلاق الكامل، وغلق المطاعم والحانات ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية، فيما لا يزال عمل المحال التجارية والمتاحف.


وأضافت الشبكة أن الهدف من فرض الإغلاق الكامل هو خفض أعداد الإصابة لأقل من 500 حالة يوميا بهدف جعل نظام الرعاية الصحية في وضع أفضل. 


لوكسمبورج

كورونا

كوفيد 19

الإغلاق التام

الموجة الثانية

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