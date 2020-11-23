اليوم السابع
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لجنة متابعة المشروعات البحثية بجامعة بنها تتفقد 6 مشاريع في 3 كليات.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:42 م
لجنة متابعة المشروعات البحثية بجامعة بنها تتفقد 6 مشاريع في 3 كليات.. صور لجنة متابعة المشروعات بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قامت لجنة متابعة المشروعات البحثية والقومية بجامعة بنها، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث، بزيارة لكليات الطب البيطري وهندسة شبرا والعلوم لاعتماد مخرجات 6 مشاريع بحثية وقومية الممولة من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة بمبلغ 1.4 مليون جنية لشباب الباحثين. 

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أن اللجنة قامت بفحص ومراجعة مخرجات كل مشروع وذلك طبقا لخطة المشروع ونسبة إنجاز كل مخرج وأيضا مؤشرات النجاح المتحققة لكل هدف والإطلاع علي بيانات أنشطة المشروع وأيضا المواد والأجهزة العلمية التي تم شرائها، موضحا أن اللجنة قامت بزيارة المعامل الخاصة بكل مشروع.

وقال الجيزاوي، إن أهداف هذه الزيارات هو التعرف علي مخرجات البحث العلمي المستخرجة من نتائج هذة المشروعات والمتمثلة فى نشر عدد من البحوث فى مجلات ذات معامل تأثير Impacted  أو الحصول علي مشروعات ممولة من صندوق STDF  بمقدار 22 مليون جنيها.

وأوضح الجيزاوى، أنه تم تشكيل لجنة متابعة المشروعات البحثية والقومية بقرار من رئيس الجامعة وتضم عضوية كلا من الدكتور ماهر حسب النبي خليل مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي ومدير صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة، والدكتور أشرف فاروق وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عامر وكيل كلية هندسة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيونى المدير التنفيذى لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

اللجنة خلال المتابعة

اللجنة خلال المتابعة

 

خلال المتابعة
خلال المتابعة

 

لجنة جامعة بنها
لجنة جامعة بنها

 


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