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لأول مرة.. بتروجت و3 شركات مصرية تنفذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الانفاق

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:12 م
لأول مرة.. بتروجت و3 شركات مصرية تنفذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الانفاق مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجستيات
كتبت - مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسفير اليابان بالقاهرة، على هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجستيات التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق (حي الاشجار - عمرو بن العاص) والتي تربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات المصرية المنفذة لهذه المرحلة والمكون من شركة بتروجت وشركات المقاولون العرب وأبناء حسن علام وكونكورد.
 
وقع العقد كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق  ورؤساء الشركات المشاركة بالتحالف.
 
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن شركات قطاع البترول المتخصصة في الاعمال الانشائية والهندسية تساهم في تلبية احتياجات الدولة في المشروعات القومية التي تسهم في التعمير والتنمية وخدمة المواطن وتضيف إلى البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن بتروجت شاركت بكفاءة في مشروعات قناة السويس الجديدة وانفاق القناة والمشروع القومى للطرق ومشروعات الصوامع وغيرها من المشروعات،لافتا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وحيوية يعكس نجاح الشركات البترولية في تنويع أعمالها وأنشطتها وتلبية احتياجات الدولة فى مجالات عديدة وتحقيق نقلة لهذه الشركات من كونها متخصصة بالأساس في تنفيذ مشروعات البترول والغاز داخل مصر وخارجها الى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
 
ويأتى المشروع فى اطار جهود تطوير مترو الانفاق وتوسعة شبكاته وتيسير الحركة وتخفيف الازدحام ويمتد مسار هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الأشجار حتى منطقة الملك الصالح و تنتهي بمحطة عمرو بن العاص بالفسطاط  بالقاهرة بطول 19 كم وتضم 17 محطة، ويتم تمويلها من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية ( الجايكا) على ان تبدأ المرحلة الثانية من منطقة الملك الصالح حتى القاهرة الجديدة لتحقيق الربط المستهدف بكفاءة.
 
وقال المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ان مجال عمل الشركة في المشروع يشمل تنفيذ مرحلة حفر نفقى بطول 5ر6 كم من مدينة 6 أكتوبر وحتى منتصف شارع الهرم علاوة على انشاء 3 محطات سطحية ونفقية، وموقع للصيانة.

البترول

الغاز

مترو الانفاق

بتروجيت

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