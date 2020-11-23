كيف نعلم الأطفال حب الله؟.. الدكتور شيرين حلمى يجيب فى برنامج همسات تربوية

خصص الدكتور شيرين حلمى، فى الحلقة السابعة من برنامجه "همسات تربوية" للحديث عن كيفية غرس حب الله فى الأطفال منذ الصغر وأفضل الطرق والأساليب لذلك وفقا لكل مرحلة عمرية.

وقال الدكتور شيرين حلمى:"لو فكرنا احنا عايزين نقسم الولاد لمراحل علمية، سنجد أنها المرحلة الأولى حتى سن 7 سنوات وهى الحضانة وأول سنة أو سنتين فى الابتدائي لازم نعلمهم الحب .. حب الجمال .. حب الله ورسوله.. حب الورد .. حب كل شئ جميل".

وتابع الدكتور شيرين حلمى:"ولكن كيف نعلمهم حب الله؟.. قطعا لو سألت أى طفل بتحب ربنا هيقول قد كدا .. طيب مين ربنا؟.. تعرفه ازاى؟.. "

وأضاف الدكتور شيرين حلمى:"حتى نعلمهم حب الله يجب أن نعلمهم بعض من صفات الله فى 3 مراحل وفقا لكل مرحلة عمرية وفى كل مرحلة نعلمهم بطريقة تناسبهم مثل الحكايات وبعد مرحلة متقدمة من العمر موسيقى وألعاب ثم فى سن أكبر بالتفكر والتأمل".

وتابع الدكتور شيرين حلمى:" مثلا فى سن من 7 إلى 14 سنة يجب أن نعلمهم الصواب والخطأ، يجب تعليمهم احترام النظام والقوانين احترام الآخرين، وأن يحترم ويستمع لكلام المدرس فى المدرسة، ونعرفه بالله عن طريق بعض الأغانى مثل أغنية نظرية الماء فى الكون، التى تشرح كيف يتكون الماء والتى تقول كلماتها

أصحي يا شمس بدري ... خلي البحر يغلي

يطلع منه بخار …يبقي سحاب طيار

يجي الريح ويشيله .. يتعارك وزميلة

يحصل رعد وبرق ….يجي الخير والسعد

مطرة بتروى الأرض ... والإنسان والورد

لك يا رب الحمد .. لك يا رب الحمد

واختتم الدكتور شيرين حلمى:"بذلك نكون علمنا الطفل نظرية المياه وكيف تأتى المياه التى نشربها وعلمناه أن الرزاق هو الله وكيف يحمد الله على نعمه".