سقوط تشكيل عصابى لسرقة الحقائب بإسلوب الخطف بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) بإستخدام الدراجة البخارية بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصبن يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) بإستخدام الدراجة البخارية.

كما أقرا بإرتكابهم (3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.