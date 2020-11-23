اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا يتفقد لجان التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب بالأقصر.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:57 م
رئيس مدينة إسنا يتفقد لجان التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب بالأقصر.. صور المهندس محمد سيد رئيس مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، لجان الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس النواب 2020، والتى يتنافس فيها بمدينة إسنا 2 مرشحين على مقعد الفردى، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الناخبين من العدوى بفيروس كورونا خلال عملية التصويت.

 

ومن جانبها، باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أى طوارئ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

 

وأهابت محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة فى ذلك الاستحقاق الانتخابى ومباشرة حقهم الدستورى والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم، واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

 

ويذكر أن عدد الناخبين الذى يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

 

وتجرى جولة الإعادة فى الإنتخابات بالنظام الفردى بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد فى 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فى كل دائرة.

 

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

 

رئيس مركز ومدينة إسنا يتفقد اللجان
رئيس مركز ومدينة إسنا يتفقد اللجان

 

رئيس مركز ومدينة إسنا
رئيس مركز ومدينة إسنا

 

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