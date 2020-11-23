ديلى ميل:الخدمات الصحية ببريطانيا تستعد لإعطاء موظفيها لقاح فايزر بعد أيام

كتبت فاطمة خليل

ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أنه يمكن للبريطانيين الحصول على لقاح فايزر قبل الأمريكيين، حيث تستعد الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة لاتخاذ قرار سريع وتستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية لإطلاقه في الأول من ديسمبر وإعطائه لموظفيها، مضيفة أن هيئة الرقابة البريطانية قريبًا ستفتح تقييمها الرسمي في لقاح كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer Inc وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BionNTech SE.





وصرح مصدر حكومي لصحيفة التليجراف البريطانية أنه في "أفضل سيناريو'" ، ستقوم الجهة التنظيمية بإعطاء اللقاح الضوء الأخضر في أقل من أسبوع، وقد طُلب من هيئة الصحة البريطانية NHS بالفعل الاستعداد لإعطاء اللقاح بحلول بداية الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه ، من غير المقررأن تجتمع هيئة التنظيم الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، حتى 10 ديسمبر - لكنها قد تصدر قرارها في أقل من 24 ساعة.

قال الدكتور منصف السلاوي ، رئيس عملية Warp Speed ​​التابعة لدونالد ترامب ، أمس ، إن التطعيمات يمكن أن تبدأ "بعد يوم أويومين من الموافقة، في الحادي عشر أو الثاني عشر".

بينما أكدت الحكومة البريطانية أن عملية التنظيم التي نفذتها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) كانت مستقلة وستستغرق وقتها ما دام ذلك ضروريًا.

طُلب من وكالة MHRA ، وهي وكالة تنفيذية داخل وزارة الصحة ، تقييم مدى ملاءمة لقاح Pfizer-BioNTech الأسبوع الماضي.

طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.

قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني إنه يزداد "ثقة متزايدة" بأن الحياة ستكون أقرب إلى وضعها الطبيعي بحلول الربيع.

وأوضح وزيرالصحة الأسبوع الماضي: "إذا وافقت الجهة التنظيمية على لقاح، فسنكون مستعدين لبدء التطعيم الشهر المقبل مع الجزء الأكبر من بدء تطبيقه في العام الجديد.نحن نسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

ولدى سؤاله عن التأكيدات التي قدمها له المنظم بشأن المدة التي تستغرقها العملية ، قال: "إنه سؤال لهم تمامًا عن المدة التي يستغرقونها، ولن أحكم مسبقًا على ذلك على الإطلاق".

قال البروفيسور جوناثان فان تام ، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، إن التقييم "سيحدث بسرعة العلم ونحن بحاجة إلى تركها لهم والثقة بهم للاستمرار".

إذا تمت الموافقة عليه ، فسيكون أول من يحصل على اللقاح هو كبار السن في دور الرعاية والعاملين في دور الرعاية، وفقًا لنصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين وسيتبع ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر ، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.

تشير وثائق NHS المسربة ، التي اطلعت عليها Health Service Journal (HSJ) ، إلى أن جميع البالغين في إنجلترا - من أي عمر - يمكن أن يبدأوا في التطعيم ضد Covid-19 قبل نهاية يناير إذا سمحت الإمدادات بذلك.