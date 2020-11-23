دبي تقود مكاسب بورصات الخليج مع ترحيب الأسواق بأنباء عن لقاح

رويترز

أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين إذ عزز المزيد من الأنباء المشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 معنويات المستثمرين وأثار موجة تفاؤل حيال تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي. قالت شركة أسترازينيكا إن فاعلية لقاحها المضاد لكوفيد-19 قد تصل إلى نحو 90 بالمئة، وهو ما يمنح العالم سلاحا آخر لمكافحة الجائحة ولقاحا قد يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في إنتاجه بكميات كبيرة مقارنة بمنافسيها.

واللقاح الذي طورته أسترازينيكا هو ثالث لقاح تسفر تجاربه الكبيرة عن نجاح بعد لقاحي مودرنا وفايزر، وهو ما يدعم الأسواق المالية في شتى أنحاء العالم. وارتفعت أسعار النفط، وهي حافز أساسي لأسواق المال في منطقة الخليج، بأكثر من واحد بالمئة موسعة مكاسب الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى تعاف للطلب نتيجة للتجارب الناجحة للقاحات. وتقدم المؤشر السعودي القياسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.3 بالمئة.

وحقق سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر إذ ارتفع 2.3 بالمئة، في حين زاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ذي الثقل على المؤشر 0.6 بالمئة. وقفز المؤشر الرئيسي في دبي 1.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.4 بالمئة في حين تقدم سهم بنك دبي الإسلامي نحو واحد بالمئة. قالت دبي إن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادة تصل إلى واحد بالمئة بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة "الذهبية"، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشر سنوات، ليشمل مزيدا من الفئات.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي على ارتفاع 0.8 بالمئة، وصعد سهم شركة اتصالات 2.4 بالمئة بينما ارتفع سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة. وفي قطر، زاد المؤشر 1.2 بالمئة مدعوما بسهمي مصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري اللذين ارتفعا 3.3 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.3 بالمئة. وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.9 بالمئة في حين تقدم سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أكثر من خمسة بالمئة. السعودية صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8611 نقطة أبوظبي زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4974 نقطة دبي ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2354 نقطة قطر تقدم المؤشر 1.2 بالمئة إلى 10330 نقاط مصر صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10885 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1461 نقطة سلطنة عمان تقدم المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3627 نقطة الكويت زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6172 نقطة