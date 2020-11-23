تعرف على شروط حجز 64 وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر

سيد الخلفاوى

تطرح محافظة الجيزة عددا من الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، بمقدم 5 آلاف جنيه، وتشمل الوحدات المطروحة 64 وحدة سكنية، منها 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة خلال الفترة من 25/11/2020 وحتى 10/12/2020.



ويعرض اليوم السابع شروط الحصول على الوحدة ونظام السداد:

ـ سداد مقدم الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، في مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر".

ـ شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية ولا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافى الدخل السنوى للمتقدم من كافة مصادر دخله على 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويًا ما يعادل 4200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل في حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقارى هو 1300 جنيه.

ـ نظام السداد:

1- سداد 5 آلاف جنيه عند الحجز وذلك بفروع بنك الإسكان والتعمير، في: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس" بمدينة 6 أكتوبر.

2- السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا.

3- التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.