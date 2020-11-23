اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:58 م
خالد صلاح
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المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 255958 حالة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:09 م
المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 255958 حالة كورونا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليونا و175 ألفا و921 إصابة، بزيادة 147840 عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 255958 بعد تسجيل 882 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.


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