المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 255958 حالة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليونا و175 ألفا و921 إصابة، بزيادة 147840 عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 255958 بعد تسجيل 882 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.