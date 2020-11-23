اليوم السابع
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القابضة للمياه: الأبراج المخالفة والعشوائيات تأثر سلبا على الصرف الصحى بالإسكندرية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:37 م
القابضة للمياه: الأبراج المخالفة والعشوائيات تأثر سلبا على الصرف الصحى بالإسكندرية شفط مياه الأمطار- أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن معظم مناطق الكورنيش بالإسكندرية كانت تسير بشكل جيد خلال أيام سقوط الأمطار، وأن رئيس الوزراء أكد على كيفية التعامل مع المناطق العشوائية التى تضررت من مياه الأمطار.

أضاف المهندس ممدوح رسلان، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار فى الأيام المقبلة وتفعيل غرف إدارة الأزمات، وذلك من خلال زيادة قدرة الطلمبات، وإنشاء خطوط جديدة للصرف الصحى.

وأشار رسلان، إلى أن الأبراج المخالفة والعشوائيات أثرت سلبيا على شبكات الصرف الصحى بالإسكندرية، مبينا: "مياه الأمطار تجمعت فى المنازل العشوائية بسبب عدم وجود صرف صحى بها".

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك افتراضات هندسية يتم حسابها من قبل الشركة، مؤكدا أن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن الإسكندرية لها طبيعة خاصة فى الوقت الحالى.


المهندس ممدوح رسلان

الصرف الصحى

الاسكندرية

الامطار

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