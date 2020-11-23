العربية: انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي في تونس دون اتفاق

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي في تونس دون اتفاق.

وفى وقت سابق رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسى الليبى، الذى انعقد فى تونس العاصمة ، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين ليبيا.

وذكر بيان مشترك للخارجية الألمانية اليوم الاثنين، أن موافقة الفرقاء الليبيين على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 تعتبر خطوة مهمة في استعادة ليبيا للسيادة والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها .