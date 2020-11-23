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الخارجية الأمريكية تشيد بلقاء بومبيو مع ولى العهد السعودى فى نيوم: كان مثمرا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:19 م
الخارجية الأمريكية تشيد بلقاء بومبيو مع ولى العهد السعودى فى نيوم: كان مثمرا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
كتب سمير حسنى

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم، كان مثمرا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية. والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى مدينة نيوم، وبحث ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأحداث في المنطقة.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وصل إلى المملكة العربية السعودية، ضمن الزيارة التى يجريها للمنطقة.

 


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نيوم

الخارجية الامريكية

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