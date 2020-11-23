اليوم السابع
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الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر مع اليوم السابع

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:10 م
الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر مع اليوم السابع الأب حامل نجله بالمترو
كتب محمد فتحى - تصوير خالد كامل

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مشهد إنسانى هز السوشيال ميديا، على مدار الساعات الماضية، حينما ظهر أب، وهو يحمل ابنه على كتفه، في احدى محطات مترو الأنفاق، حيث تبين أن الأب من البدرشين، ويحمل ابنه 3 مرات أسبوعيا لجلسات علاج طبيعي، بسبب إصابة الإبن بضمور في الجانب الأيسر، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة تلبية طلبات هذا الأب المكافح، وتبنى حالته، وحالة نجله.

الأب حامل نجله بالمترو (4)

ويلتقى بعد قليل اليوم السابع، بالأب، ليحكى تفاصيل الصورة وعلاقته بإبنته والأزمات والمشاكل التي يواجهها أثناء مرافقته لإبنه، وهل كان يتوقع أن تنتشر صوره مع ابنه وهو يحمله على كتفه، وأبرز مطالبه.

الأب حامل نجله بالمترو (1)
 

 

الأب حامل نجله بالمترو (2)
 

 

الأب حامل نجله بالمترو (3)
 
الأب حامل نجله بالمترو (5)
 

 

الأب حامل نجله بالمترو (6)
 

 

الأب حامل نجله بالمترو (7)
 

اليوم السابع

الأب حامل نجله

المترو

مترو الانفاق

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