الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر مع اليوم السابع

كتب محمد فتحى - تصوير خالد كامل

مشهد إنسانى هز السوشيال ميديا، على مدار الساعات الماضية، حينما ظهر أب، وهو يحمل ابنه على كتفه، في احدى محطات مترو الأنفاق، حيث تبين أن الأب من البدرشين، ويحمل ابنه 3 مرات أسبوعيا لجلسات علاج طبيعي، بسبب إصابة الإبن بضمور في الجانب الأيسر، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة تلبية طلبات هذا الأب المكافح، وتبنى حالته، وحالة نجله.

ويلتقى بعد قليل اليوم السابع، بالأب، ليحكى تفاصيل الصورة وعلاقته بإبنته والأزمات والمشاكل التي يواجهها أثناء مرافقته لإبنه، وهل كان يتوقع أن تنتشر صوره مع ابنه وهو يحمله على كتفه، وأبرز مطالبه.























