اتحاد عمال مصر يدعو للمشاركة بجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

كتب محمود راغب

دعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،ونقاباته العامة ،وجميع مؤسساته ،الملايين من عمال مصر إلى الخروج،والمشاركة في جولة إعادة المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب 2020، والتي بدات صباح اليوم الإثنين وتنتهي غداً الثلاثاء، فى 13 محافظة.

وأكد الاتحاد على توجيهاته إلى الإتحادات العمالية المحلية بالمحافظات بالإستمرار في تفعيل غرف العمليات ،والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالقاهرة ،لرصد حالة الإنتخابات ،وحث العمال على المشاركة ،والتواصل معهم داخل مواقع العمل والإنتاج .



ودعا الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ، العمال إلى الخروج للمشاركة فى مرحلة الإعادة ،وذلك لممارسة الحق الانتخابى، مطالباً العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل قوانين ،و تشريعات متزنة تحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة،وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة.



وأكد محمد وهب الله ،على دور العمال، وأهمية مشاركتهم كقوة تصويتية ،وانتاجية كبيرة تقترب من الـ30 مليون عامل حسب أخر الاحصائيات،مشيرا إلى أن التنظيم العمالي بكافة مؤسساته وفروعه المحلية يسعى إلى تسهيل مهمة مشاركتهم كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ،ويتبنى مطالبهم، موضحا أنه ليس بغريب علي "عمال مصر" المشاركة بوعى وفعالية وإختيار الأصلح، استكمالاً لدورهم فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ ،ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورهم كدروع للدولة فى العملية الإنتاجية .







