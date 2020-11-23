إنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بفرع جامعة بنها بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر جامعة بنها بالعبور، لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا القرار سيتيح لجامعة بنها الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والأفكار الابتكارية لإنشاء شركات بشكل منفرد أو الإشتراك مع الأخرين فى إنشاء شركات.

ومن جانبه، أفاد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أن إنشاء حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية خطوة مهمة فى طريق ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية دورا كبيرا في تحقيق إقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة.

وأشار إلى أن الحاضنات تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامه والتي تتمثل فى المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية إلى مشاريع انتاجية وصناعية ناجحة.