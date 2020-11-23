اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة خفير بطلق نارى خلال مشاجرة بين 8أفراد بسبب خلاف على ملكية أرض في قليوب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:37 م
إصابة خفير بطلق نارى خلال مشاجرة بين 8أفراد بسبب خلاف على ملكية أرض في قليوب مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب خفير بطلق ناري في مشاجرة بقرية صنافير مركز قليوب، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم بين 8 أفراد بسبب الخلاف على ملكية أرض، جرى نقل المصاب فى حالة خطرة لمستشفى قليوب التخصصى، وألقي القبض على طرفى المشاجرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية قرية صنافير.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين كل من طــرف أول ، "ع . ل . ب" 25  سنة خفير خصوصى، مصاب بطلق نارى بالساق اليمنى، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج ، و "ح. م. ن " 62  سنة خفير خصوصى، و"س. م . ت"40 سنة خفير خصوصى، وطـــــرف ثان "ع. ع . ل" 60 سنة خفير، و"م .ح .م " سنة 45 خفير، و"س . ع .م" 58 سنة  خفير، ونجليه كلا من "ر ج م "  33 سنه خفير، و"ع .ي .س" 31 سنة خفير.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان، بسبب الخلاف على "غفرة" وملكية قطعة أرض مساحتها 2 فدان ونصف، من إجمالى مساحة 43 فدان، بناحية عزبة إحسان التابعه لقرية صنافير التابعة لمركز قليوب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، وقيام السادس بإطلاق عيار نارى من فرد روسى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

ألقي القبض على طرفى المشاجرة وبمواجتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر السادس بأنه محدث إصابة الأول، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد روسى وعدد 7 طلقات، وفارغ طلقة من ذات العيار.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

امن القليوبية

خفير خصوص

نزاع على قطعة أرض

مشاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكوى من تراكم مخلفات تطهير الترعة بعزبة خالد مدينة قليوب.. المحافظ يستجيب

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:30 م

النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة مدير شركة حديد فى قليوب بالإكراه 4 أيام

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:14 ص

ضبط المتهمين بسرقة 7.5 مليون جنيه بالإكراه من مدير شركة حديد فى قليوب

السبت، 14 نوفمبر 2020 11:48 م

قطع التيار الكهربائى عن مدينة قليوب 3 ساعات السبت والأحد

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:54 م

قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات بسبب أعمال التوصيل بمحطة كوم أشفين

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 04:00 ص

غدا قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات لأعمال التوصيل بمحطة كوم أشفين

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 04:44 م

البيان الإحصائى لدائرة قليوب والقناطر: مستقبل وطن يحصد مقعدين وإعادة على ثالث

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 10:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة