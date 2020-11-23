إصابة خفير بطلق نارى خلال مشاجرة بين 8أفراد بسبب خلاف على ملكية أرض في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب خفير بطلق ناري في مشاجرة بقرية صنافير مركز قليوب، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم بين 8 أفراد بسبب الخلاف على ملكية أرض، جرى نقل المصاب فى حالة خطرة لمستشفى قليوب التخصصى، وألقي القبض على طرفى المشاجرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية قرية صنافير.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين كل من طــرف أول ، "ع . ل . ب" 25 سنة خفير خصوصى، مصاب بطلق نارى بالساق اليمنى، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج ، و "ح. م. ن " 62 سنة خفير خصوصى، و"س. م . ت"40 سنة خفير خصوصى، وطـــــرف ثان "ع. ع . ل" 60 سنة خفير، و"م .ح .م " سنة 45 خفير، و"س . ع .م" 58 سنة خفير، ونجليه كلا من "ر ج م " 33 سنه خفير، و"ع .ي .س" 31 سنة خفير.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان، بسبب الخلاف على "غفرة" وملكية قطعة أرض مساحتها 2 فدان ونصف، من إجمالى مساحة 43 فدان، بناحية عزبة إحسان التابعه لقرية صنافير التابعة لمركز قليوب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، وقيام السادس بإطلاق عيار نارى من فرد روسى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

ألقي القبض على طرفى المشاجرة وبمواجتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر السادس بأنه محدث إصابة الأول، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد روسى وعدد 7 طلقات، وفارغ طلقة من ذات العيار.