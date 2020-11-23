إثيوبيا تعلن اعتقال 700 شخص حرضوا على التظاهرات والاضطرابات في أديس أبابا

كتب أحمد عرفة

أعلنت إثيوبيا عن اعتقال 700 شخص حرضوا على التظاهرات والاضطرابات في أديس أبابا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق هدد متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، حكومة إقليم تيجراى، وقال فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية اليوم الإثنين، إن كل الخيارات مطروحة لحل أزمة تيجراي باستثناء التفاوض مع مسؤولي الجبهة الحاكمة في الإقليم.

وذكر متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أن قوات الجيش تحيط بـ"مقلي" عاصمة إقليم تيجراى، وأصبحت على بعد 50 كيلو مترا فقط، واتهم متحدث الحكومة الإثيوبية فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية قبل قليل، قوات جبهة تيجراى بإطلاق صواريخ تجاه مدينة بحر دار دون وقوع أضرار.