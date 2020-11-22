اليوم السابع
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"FDA"توافق على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة"ريجينيرون"لعلاج كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:59 ص
"FDA"توافق على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة"ريجينيرون"لعلاج كورونا FDA توافق على عقار ريجينيرون للاستخدم الطارىء
كتبت أمل علام

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة  Regeneron  لعلاج فيروس كورونا والذى اعطى للرئيس ترامب، وذلك وفقا لموقع FDA و"Reuters"

وقال الموقع، أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية اليوم تصريحًا للاستخدام الطارئ للعلاج بالأجسام المضادة لعلاج فيروس كورونا من شركة ريجينيرون  Regeneron Pharmaceuticals ، وهو علاج تجريبي تم تقديمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذى أكد إنه ساعد في علاجه من المرض.

تم تصميم "كوكتيل الأجسام المضادة من ريجينيرون   Regeneron   الذي يحتوي على جسم مضاد من إنتاج الشركة، وثاني معزول عن البشر الذين تعافوا من فيروس كورونا بحيث يبحث الجسمان المضادان عن بروتين سبايك لفيروس كورونا ويربطهما لمنعه من دخول الخلايا البشرية السليمة.

قالت شركة ريجينيرون، إن الأدلة السريرية من تجارب المرضى الخارجيين تشير إلى أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة مثل عقار ريجينيرون REGEN-COV2  لها أكبر فائدة عند إعطائها مبكرًا بعد التشخيص، وفي المرضى الذين لم يطوروا استجابتهم المناعية أو الذين لديهم حمولة فيروسية عالية" عدد الفيروس كبير في الجسم"

أضافت الشركة، إنها تتوقع أن يكون لديها عقار ريجينيرون REGEN-COV2 جاهزًا لنحو 80 ألف مريض بحلول نهاية هذا الشهر، وحوالي 200 ألف مريض بحلول الأسبوع الأول من يناير وما يقرب من 300 ألف مريض في المجموع بحلول نهاية يناير.

أكدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" إن الأجسام المضادة غير مصرح بها للمرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب فيروس كورونا أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب الفيروس.


كورونا

ريجينيرون

FDA توافق على عقار ريجينيرون

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فيروس كورونا

FDA

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