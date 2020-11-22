CDC:ارتداء الأقنعة إلزاميا حد من انتشار فيروس كورونا بولاية كانساس الأمريكية

كتبت فاطمة خليل

كشف بحث جديد أجراه مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "CDC" أن ارتداء الكمامة إلزامياً ساعد في إبطاء انتشار فيروس كورونا في ولاية كانساس الأمريكية، وهذا البحث يضيف إلى الأدلة التي تدعم أهمية ارتداء الأقنعة وتنفيذ السياسات التي تتطلب استخدامها للتخفيف من انتشار كورونا.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي نظرًا لأن كورونا ينتشر في الغالب من خلال قطرات الجهاز التنفسي ، فإن ارتداء القناع يمكن أن يحمي الآخرين من الشخص الذي يرتدي القناع الذي قد يكون مصابًا بكورونا.

وهذا الشهر أصدر مركزالسيطرة على الأمراض (CDC) توجيهًا قال إن الأقنعة يمكن أن تحمي مرتديها أيضًا، عن طريق تصفية القطرات المعدية الواردة.

في 2 يوليو، مع ارتفاع حالات كورونا في ولاية كانساس، وقعت حاكمة كانساس لورا كيلي أمرًا تنفيذيًا جعل الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة.





اختارت غالبية مقاطعات الولاية، 81 مقاطعة، الخروج من هذا الأمر التنفيذي ، لكن 24 مقاطعة اختارت أو أنشأت تفويض القناع الخاص بها. تمثل المقاطعات التي تلزم بالأقنعة ثلثي سكان كانساس.

نظر مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة والبيئة في كانساس في اتجاهات حالة كورونا بين 1 يونيو و 2 يوليو ، قبل التفويض، ثم من 3 يوليو إلى 23 أغسطس ، بعد التفويض ، لمقارنة ما حدث.

في المقاطعات الـ 24 التي طلبت من الناس ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، كان هناك انخفاض صاف بنسبة 6٪ في الحالات؛ بينما استمر المرض في الارتفاع في المقاطعات دون تفويض في تلك المقاطعات ، كان صافي الزيادة في الحالات 100٪.

وقال التقرير إن هذا البحث "يضيف إلى الأدلة التي تدعم أهمية ارتداء الأقنعة وتنفيذ السياسات التي تتطلب استخدامها للتخفيف من انتشار السارس- CoV-2".

يتوافق هذا التقرير أيضًا مع الدراسات الأخرى التي أظهرت انخفاضًا في حالات كورونا في 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا ، بعد وضع تفويضات القناع ، مقارنةً بالولايات التي لم تتطلب أقنعة واستمرت في رؤية زيادة الحالات.

شهدت دراسة CDC في أكتوبر في أريزونا استقرار أعداد حالات كورونا ثم انخفاضها بعد دخول تفويض القناع حيز التنفيذ في يونيو.

اعتبارًا من 11 نوفمبر، كان لدى 35 ولاية على الأقل بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو نوع من ترتيب متطلبات القناع في جميع أنحاء الولاية.

أظهرت بعض الدراسات أنه إذا كان هناك تفويض شامل لارتداء القناع، فقد ينقذ آلاف الأرواح.