6 أسهم تصعد ببورصة البحرين بجلسة بداية الأسبوع على رأسها "جي اف اتش"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 559.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.45%، مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي شركة ناس، بنك البحرين الوطني بنسبة 9.30%، 0.32%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر، حيث ستتم مناقشة الاطلاع على خطة العمل السنوية، الاطلاع على قائمة الموقعين في البنك والمخولين بالتوقيع.

وفي سياق آخر أعلنت إنفستكورب، عن استثمارها في "إكسبرسبيز"، وهي منصة لوجستية رائد شاملة في مجال التجارة الإلكترونية المباشرة في الهند، وتم الاستثمار بمشاركة مجموعة من المستثمرين المحليين والعالميين.