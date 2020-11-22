اليوم السابع
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14 مرشحا فى 3 دوائر انتخابية بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالفيوم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:00 ص
14 مرشحا فى 3 دوائر انتخابية بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالفيوم انتخابات - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تشهد محافظة الفيوم تنافس 14 مرشحا على 7 مقاعد بمجلس النواب بـ3 دوائر انتخابية بمحافظة الفيوم خلال جولة الإعادة التى تجرى فى 13 محافظة بالخارج أيام 21و22و23 نوفمبر، وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر، حيث ينافس حزب مستقبل وطن بـ5 مرشحين بالفيوم وكل من أحزاب الشعب الديمقراطى وحماة وطن والإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والنور بمرشح، فى حين ينافس المستقلون بخمسة مرشحين.

ففى دائرة إطسا تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم كامل محمود فيصل "مستقبل وطن"، وكمال عبد الحليم عطية "مستقبل وطن"، وياسر عبد التواب سلومة "مستقل"، ومصطفى عبد اللطيف محمود "مستقل".

أما دائرة سنورس والتى تعتبر اكثر الدوائر اشتعالا خلال المعركة الانتخابية حيث تضم مركزى سنورس وطامية للمرة الاولى بعد ضمهما فى دائرة واحدة تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين، وهم محسن أحمد عبد الحميد حسن "مستقبل وطن"، ومنجود محمد عبد القوى عبد العزيز "الشعب الجمهورى"، وأحمد مصطفى عبد الواحد سعداوى "حماة وطن"، وأيمن حلمى السيد "المصرى الديمقراطى"، وعبد المنعم محمد عبد العليم جمعة "النو"، ومحمد ثابت عبد المجيد "مستقل".

وفى دائرة أبشواى تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم محمد طه عبد الله محمود "مستقبل وطن"، ومحمد مصطفى عبد المولى اللحامى "مستقبل وطن"، وعلاء السيد محمود جاب الله "مستقل"، وأحمد محمد أحمد دياب "مستقل".

وتجرى الانتخابات فى 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخباً لهم حق التصويت بالمحافظة.


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جولة الاعادة

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