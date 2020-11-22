وزير التعليم السعودى: أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف

كتب سمير حسنى

كشف وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، عن أن بلاده أجرت مراجعات للمناهج التعليمية لضمان خلوها من أفكار التطرف، جاءت تلك التصريحات خلال ندوة عن التعليم بقمة العشرين "الافتراضية" التى تستضيفها المملكة العربية السعودية .

وقال آل الشيخ، إن السعودية تقدمت في 16 مؤشرا عالميا في التعليم بعد تجربة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة أغلقت المدارس أثناء أزمة كورونا لأن أولويتها سلامة الإنسان.

وأعلن وزير التعليم السعودي أن المملكة تخطط لمزيد من مشاريع التعلم عن بُعد.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان افتتح أمس، قمة العشرين ، وقال إنه واثق أن قمة الرياض ستؤدى إلى أثار مهمة وحساسة، مضيفا أن قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، مؤكدا أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية.