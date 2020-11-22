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نتنياهو في رسالة لبايدن: يجب عدم العودة للاتفاق النووي السابق مع إيران

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:24 م
نتنياهو في رسالة لبايدن: يجب عدم العودة للاتفاق النووي السابق مع إيران بنيامين نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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وجه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أكد له فيها أنه يجب عدم العودة للاتفاق النووى السابق مع إيران، ومنعها من حيازة أسلحة نووية، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه لا دوافع خفية وراء تأخره فى تهنئة جو بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، فى ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته.

 

وفى مقابلة تلفزيونية، نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، أوضح بوتين "القواعد الرسمية يجب اتباعها بناء على الإجراءات المتبعة والمعايير القانونية، ولا يوجد دافع خفي أو أي شيء من شأنه أن يزيد من تدهور العلاقات بيننا، هو نهج رسمي بحت".


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نتنياهو

إسرائيل

امريكا

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