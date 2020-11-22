محافظ كفر الشيخ يُشكل فريق إغاثة بالمحافظة لمساعدة الحالات الإنسانية

كفر الشيخ محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لتفعيل دور فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذاً للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة تابع للمحافظة يعمل طوال 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الإنسانية.

وحدد محافظ كفر الشيخ مهام الفريق من استجابة لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الإنسانية إلى دور يقيمون بها تليق بإنسانيتهم وتحافظ على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة التواجد فى حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، محذراً من تصوير تلك الحالات ونشرها.

جاء ذلك بحضور كريم السماحى مدير إدارة التدريب، وإيمان الطباخ، عضو مجلس النواب، وإيمان عبد الحميد ، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وصبرى عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل، وألاء خفاجة بوحدة حماية الطفل، وفريق الإغاثة.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدات تكافؤ الفرص، وحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة، كما وجه مدير إدارة التدريب بالمحافظة بعقد برنامجاً تجريباً ودورات لأعضاء الفريق، تتناسب مع الأدوار التى يقومون بها.