محافظ المنوفية : منح أجازة أسبوعين لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية منح أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من العاملين بالجهات الحكومية بنطاق المحافظة أجازة لمدة أسبوعين على أن يتم تقديم كافة المستندات التى تثبت ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان مفصل عن أعداد المصابين بجميع مراكز ومدن المحافظة، فضلا عن التشديد بالتواصل الدائم مع التموين الطبى وهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية وعدم حدوث عجز بها والتأكد من جاهزية المستشفيات لإستقبال مرضى الكورونا .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة للوقوف على أخر المستجدات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيلى المديرية للطب العلاجى والطب الوقائى ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.

واستهل المحافظ إجتماعه بالتأكيد على ضرورة تنظيم العمل بجميع الجهات والهيئات الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين، وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين والمترددين، على أن تقوم كل جهة بتنظيم عملها والعاملين بها بما لا يتعارض مع الصالح العام.

وخلال الإجتماع شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة بالتنسيق مع التموين الطبى لمتابعة لكافة مخازن الأدوية والصيدليات للتأكد من مدى إتباعها للأنظمة القانونية و اشتراطات التخزين والصرف.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا بنطاق المحافظة وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات والإجراءات الوقائية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها، وعقب الإستعراض أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة إعداد تقرير يومى عن الموقف الحالى لفيروس كورونا بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وكذا إعداد بيان بكافة الاحتياجات الطبية اللازمة لبحث توفيرها.