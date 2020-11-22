اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على الشباب بالغربية برغم تسفيرهم للعمل بالخارج

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:23 ص
ضبط المتهم بالنصب على الشباب بالغربية برغم تسفيرهم للعمل بالخارج القبض على نصاب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
 
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العام من (أحد الأشخاص ، مقيم بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تسفير "شقيقه، ونجل شقيقته" إلى إحدى الدول العربية.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل ، مقيم بمحافظة الغربية ، له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وزعمه توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم النصب

جريمة النصب

القبض على نصاب

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

امن الغربية

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