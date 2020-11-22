شرطيون يحرقون سيارات حكومية فى شوارع هايتى احتجاجا على أوضاعهم.. فيديو

كتب ـ محمد شعلان

قام مجموعة من ضباط الشرطة في هايتي الذين ينتمون إلى مجموعة تدعى "فانتوم 509" ، بعمل تخريبي في العاصمة بورت أو برنس، الأيام الماضية، حيث قام الضباط بإحراق سيارات تابعة للحكومة الهايتية في شوارع العاصمة، وبرر الضباط المتمردون فعلتهم بحرق مرافق الدولة بأنها مظهر من مظاهر الاحتجاج للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للضباط وهم ينضمون إلى مسيرة حاشدة من المحتجين في المدينة ويرفعون أسلحتهم في الشوارع ثم أضرموا النيران في 8 سيارات على الأقل بدعوى المطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور.



السيارات مشتعلة فى الشوارع



حرق السيارات فى هايتى

وفي سياق الاحتجاجات في هايتي ، لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، خلال احتجاجات للمعارضة في هاييتي، يوم الأربعاء الماضي، تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويس بعد اتهامه بالفساد، وأشارت صحيفة "هاييتي ليبري"، إلى أن عدة آلاف من الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات في هاييتي. وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب مصحوبة بأعمال عنف وتخريب.

واشتبك محتجون مع الشرطة في بعض مدن هاييتي. ووفقا لما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أصيب العديد من المتظاهرين في اشتباكات مع مسؤولي إنفاذ القانون، وتلقى اثنان، على الأقل إصابات بالرصاص، كما ورد أن متظاهرًا شابًا قُتل بالرصاص بالقرب من أحد أقسام الشرطة في أحد أحياء العاصمة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أصيب شخص برصاصة في رأسه عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى منطقة خاضعة لحراسة مشددة، حيث كان الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على الضريح الوطني. وكان مويس يحيي الذكرى 217 لمعركة فيرتيرز، حيث هزمت قوات هاييتي جيش نابليون.

وأشعل المتظاهرون النار في السيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وبحسب تقارير شهود العيان، باستخدام الأسلحة النارية. كما تم اعتقال عدة أشخاص.