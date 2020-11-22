رفع مياه الأمطار ليلاً من شوارع كفر الشيخ ورش وتطهير مواقف السيارات.. فيديو

كفر الشيخ محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إنه تابع جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار، موجهاً رؤساء المدن ونوابهم، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى المراكز، مشدداً على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مياه ناتجة عن هطول الأمطار أمس، مشدداً برفع جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع، والهيئات الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

وأشار اللواء جمال نور الدين، إلى أن قطاع الكهرباء بالمحافظة الآن يقوم بالمرور على جميع أعمدة الكهرباء وغرف محولات بالمحافظة ويتم تغطيتها، كما يتم توعية المواطنين بعدم الاقتراب منها، مشيرا إلى أنهم حرصا على حياة المواطنين قد يعملون على فصل التيار الكهربائي في بعض الأماكن، لعدم إصابة المواطنين بصواعق كهربائية.

وشهد مصيف بلطيم كسح مياه الأمطار وبالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم في كسح لشفط مياه الأمطار ورفع التراكمات بحضور العاملين بالمجلس و نواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة وبحضور النقيب ياسر ابو العينين ،رئيس نقطة مصيف بلطيم ،وأشاد العميد هاني محمد عبد القوى ، رئيس مدينة مصيف بلطيم ،برجال الحماية المدنية على ما بذلوه من جهد لكسح المياه بالمشاركة الميدانية ،وبالأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري للمدينة كمدينة سياحية .

وتفقد جمال فهمي محمد عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس قرى الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع الكريه الناتجة من الأمطار ليلة أمس بمعدات القرية ومعدات مجلس المدينة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى ،رئيس مركز ومدينة دسوق،جهود جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بدسوق بأعمال الرش والتطهير والتعقيم عقب انتهاء النظافة اليومية ورش مجمع مواقف السيارات وموقف الأرياف و شارع الشركات.