رئيس جامعة المنوفية يناقش تداعيات كورونا على الفرص المتاحة بسوق العمل

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية المائدة المستديرة التى نظمها اليوم مركز جامعة المنوفية للتطوير المهنى بدعم فنى من منظمة العمل الدولية ومشاركة 13 شركة قطاع خاص لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على الفرص المتاحة بسوق العمل.

وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلى الشركات، ومسئولى المركز.

وجه مبارك التحية للضيوف فى رحاب جامعة المنوفية، والتهنئة للقائمين على المركز بمناسبة مرور العام الأول على إنشائه بالجامعة والذى يهدف إلى سد الفجوة بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى وزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال عام خدمات تدريبية ل 4000 طالب وخريج حتى الآن.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا اللقاء لمناقشة الوضع الحالى والممارسات الحالية لتوظيف الخريجين الجدد فى المحافظة خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا ووضع فرص العمل حاليا فى مختلف القطاعات، ووضع مقترحات لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة لخريجى الجامعة على مستوى السياسات العامة للدولة.

كما تناول اللقاء اليوم عرض الاتجاهات المستقبلية لتوظيف خريجى الجامعات والمعاهد العليا ونوعية الوظائف المطلوبة خلال الفترة القادمة والمهارات والقدرات المطلوب توافرها فى الخريجين الجدد.

وقام الدكتور أمين قنديل نائب مدير المركز بعرض تقديمى عن مركز التطوير المهنى بجامعة المنوفية وانجازات المركز خلال عام، والمنح المجانية التى يقدمها المركز للطلاب والخريجين.