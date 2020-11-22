اليوم السابع
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تعرف على حسابات تويتر المنقولة إلى جو بايدن يناير المقبل بعد سحبها من ترامب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:17 م
تعرف على حسابات تويتر المنقولة إلى جو بايدن يناير المقبل بعد سحبها من ترامب جو بايدن ودونالد ترامب
كتب ــ آسر أحمد

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كشفت بعض التقارير الاجنبية، على أن موقع تويتر، سيقوم بنقل حسابات POTUS الخاصة بالرئيس الأمريكي والبيت الأبيض، إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، في العشرين من شهر يناير المقبل، بغض النظر عما إذا أقر دونالد ترامب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية أو لا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين علي موقع تويتر، سينقلون حسابات الرئيس الأمريكي التي تشمل @WhiteHouse, @VP, @FLOTUS and @PressSec إلى جو بايدن، وسحب التحكم من تحت يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة من قبل احد ممثلي موقع "تويتر"، قال "يستعد موقع تويتر بنشاط كبير لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021"، مضيفاً "كما فعلنا بالنسبة للانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطني".

FLOTUS TWITTER
FLOTUS TWITTER
 
 

PressSec

PressSec
 
 
ويرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو ، وزير الخارجية ، قبل أيام: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية".

كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية ، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر.

ويوم الثلاثاء، أقال ترامب كريستوفر كريبس ، مدير الوكالة الفيدرالية الذى كفل مصداقية انتخابات 2020 وصد مزاعم الرئيس التي لا أساس لها بوجود تزوير في الانتخابات.

VP TWITTER
VP TWITTER
 
 
WhiteHouse TWITTER
WhiteHouse TWITTER
 
 

حسابات البيت الأبيض

تويتر

دونالد ترامب

جو بايدن

الانتخابات الامريكية

اخبار امريكا اليوم

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