تداول 144 ألف طن و3172 حاوية و8635 شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

علن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، ووصلت إلى 11 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينة، كما تم دخول وخروج 8635 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 116035 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 28680 طن وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1148 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2024 حاوية، بلغت كمية المتداول خلال اليوم 144715 طن .

وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم إدارات الميناء بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات بيسر وأمان، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء .

وأضاف الغندور أنه يجرى تفربغ 103 ألف طن ذرة قادمة من روسيا على متن السفينتين "Ince.Atlantic" و "Navios.Sky"، كما يجرى شحن 53 ألف طن ملح صادر على السفينة SBI" Subaru"، وبلغت كمية البضائع المحواة المتداولة خلال 24 ساعة بلغ 31720 طن بينما بلغ كمية المتداول من البضائع العامة 20295 طن، وبلغت كمية الصب الجاف المتداولة 65200 طن، والصب السائل 27500 طن .