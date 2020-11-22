اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 2279 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:42 ص
بلغاريا تسجل 2279 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
صوفيا (أ ش أ)

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سجلت بلغاريا 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 5729 فحصا، وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 42 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 82 ألفا و125 حالة، من بينهم 6193 تم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات و408 أشخاص في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، وأضافت أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تعافى 1364 شخصا.

 


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فيروس كورونا

الصحه البلغاريه

انتشار فيروس كورونا

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