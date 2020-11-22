النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية لاضرارهم بالمال العام

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 50 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الإتهام أن المتهمين ، إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا أحكام المالية المعمول بها، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن "أ.ع"، كبير كتاب بقسم حصر الوظائف بشئون العاملين بإدارة شمال بور سعيد التعليمية تقاضى مبلغ 4223 جنيهًا تحت مسمى بدل راحات ونظير الإشراف على لجنة استراحة الدبلوم الفني رغم كون متفرغ للعمل بالنقابة بالمخالفة للقانون.

فيما وافق "م.ع"، مدير إدارة شمال بور سعيد التعليمية قبل إحالته للمعاش على صرف بدل الراحات والعطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت للمحال الأول رغم عدم تواجده وتفرغه للعمل النقابي مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية دون وجه حق .

وتبين من أوراق القضية أن "ع إ أ"، رئيس شئون العاملين سمح للمحال الأول بالتوقيع في سجل العطلات الخاص بالعاملين بالإدارة جهة عمله رغم كونه متفرغ للعمل النقابي خلال ذات الفترة مما ترتب عليه قيامه بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.