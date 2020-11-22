المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة التزوير والنصب

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار، مجدي عبد الباري، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي متهمين بالتزوير والنصب.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهمين وهم "أيمن م ع" و"محمد ع ع" 35 سنة، و"ريهام م ع" انهم بدائرة قسم مصر الجديدة، اشتركوا مع موظف عام حسن النية الموظف المختص بوحدة مرور دسوق في تزوير محرر رسمي هو رخصة سيارة ملاكي كفر الشيخ بان قدموا له المحررين المزورين، فقام بناء على ذلك باستصدار الرخصة، و اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لأحدي الشركات المساهمة شركة دايو موتورز ايجيبت" هي فاتورة المنشأ الخاصة بالسيارة، كان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقوا معه علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة و ساعدوه في ذلك بان قدموا له البيانات المراد اثباتها و دون بياناته و ذيله بتوقيع نسبه زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من اجله بان تقدموا به لوحدة مرور دسوق و استصدروا بناء عليها رخصة السيارة .

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخص فی استئجار السيارات واصطناع أوراق مزورة لها وتسجيلها بادارات المرور المختلفة، وأنهم قاموا باصطناع شهادة بيع موزع معتمد للسيارات محال التحقيق وقاموا ببيعها، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين وإحالتهم للجنايات.